21 Kasım 2023, Salı
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Yavru köpeğin sırtından çıkanlar dehşete düşürdü 🐛Gariplik fark etti yaklaşınca gözlerine inanamadı
Yavru köpeğin sırtında bir farklılık gören kişi yakından bakınca hiç beklemediği bir manzara ile karşı karşıya kaldı. Küçük köpeğinin sırtına delik olduğunu gören kişi hemen olaya müdahale ederek minik canlıyı kurtardı.