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Yavru kedi ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Yavru kedi ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 13:34
Karabük’te yavru kedinin, aracın çarpması sonucu telef olan annesinin başından bir an olsun ayrılmadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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