Yavru kedi 7 saatlik operasyonla kurtarıldı

Bursa'da bir binanın çatısındaki gider borusunda sıkışan kedi, 7 saatlik çalışmanın sonunda kurtarıldı. Kediyi kurtarmak için Buski ekipleri önce rögarı kırdılar, sonrasında da Büyükşehir itfaiye ekipleri santim santim kazıp kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedinin kendi çıkması için kedi sesi dinletilirken, kazılan borudan çıkan kedi veterinerliğe teslim edildi.