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Yavru kargayı eline aldı hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'da korku filmlerini aratmayan olay | Kargalar neden saldırdı sebebini öğrenince şok olacaksınız
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde park halindeki aracın üzerinde bulunan yavru kargayı kedilerin zarar vermemesi için alan 14 yaşındaki genç 2 karganın saldırısına uğradı. O anlar ise çevredekilerin kamerasına böyle yansıdı.