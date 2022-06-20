20 Haziran 2022, Pazartesi
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Yavru ayının başı metal kovaya sıkıştı! Yardıma sürücüler koştu
Rusya'nın Sibirya bölgesinde yiyecek arayan yavru ayı başını metal kovaya sıkıştırdı. Otoyol kenarında zor anlar yaşayan ayının yardımına sürücüler koştu.