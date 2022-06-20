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Yavru ayının başı metal kovaya sıkıştı! Yardıma sürücüler koştu

A Haber
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Giriş: 20.06.2022 11:27
Rusya'nın Sibirya bölgesinde yiyecek arayan yavru ayı başını metal kovaya sıkıştırdı. Otoyol kenarında zor anlar yaşayan ayının yardımına sürücüler koştu.
Ayının başı metal kovaya sıkıştı AYININ BAŞI METAL KOVAYA SIKIŞTI

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Ayının başı metal kovaya sıkıştı
Ayının başı metal kovaya sıkıştı
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