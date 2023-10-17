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Yavru ayı iş merkezine girip, sokaklarda koştu; görenler kaçtı

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Giriş: 17.10.2023 16:42
Karabük'te bir iş merkezine giren, ardından da sokaklarda koşturan yavru bozayı paniğe neden oldu. Ayıyı görenlerin korkup kaçtığı anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
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