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Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı

DHA
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Giriş: 03.04.2022 17:24
Güncelleme:03.04.2022 17:25
İstanbul, İzmir, Denizli ve Eskişehir'de son 5 yılda 9 yaşlı çifti bakıcı gibi yaklaşıp uyku ilacı vererek soyan kadın hırsız, son işinin ardından izini süren JASAT'ın 'Narkoz' operasyonuyla saklandığı evinde yakalandı. Kesinleşmiş 14 yıl hapis cezasıyla aranan sabıkalı kadının battaniyenin içinde ne yaptığını soran jandarmaya, "Korktuğum için saklanıyorum" cevabı ise şaşırttı.
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