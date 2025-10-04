04 Ekim 2025, Cumartesi

Yaşlı kadının altın kesesini kaldırımda unuttuğu anlar böyle görüntülendi

Yaşlı kadının altın kesesini kaldırımda unuttuğu anlar böyle görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 16:22
Kırıkkale’de kuyumcudan evine dönerken kaldırımda dinlenen yaşlı kadının unuttuğu yaklaşık 600 bin TL değerindeki altınların bulunduğu kese, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesi sonucu kısa sürede bulundu.
Yaşlı kadının altın kesesini kaldırımda unuttuğu anlar böyle görüntülendi
