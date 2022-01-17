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Yaşlı ev sahibi yine tehditler savurdu: Bu kez camları kıracağım

A Haber
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Giriş: 17.01.2022 09:44
İstanbul'da 4 kat kira artışını kabul etmeyen kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran yaşlı adam adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan 93 yaşındaki Naim Akgün yine tehditler savurdu, "bu kez camlarını kıracağım" dedi.
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