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Yaşlı çift sahte savcıya 400 bin TL’lik ziynet eşyasını kaptırdı

İHA
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Giriş: 04.11.2021 15:56
Çorum Osmancık’ta kendisini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcı, kandırdığı yaşlı çiftin 30 senelik birikimi olan hemen hemen 400 bin liralık ziynet eşyası ile parasını çaldıktan sonra ortadan kayboldu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, sahte savcıyı paralarla birlikte yakaladı.
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