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Yaşlı çift depremzedeler için 'kefen parası'nı bağışladı: Vatandaşlar için, hükümet için yardımda bulundum

İHA
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Giriş: 09.03.2023 09:41
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi Türkiye’yi sarstı. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele yaraları sarmaya başladı. Çankırı'da yaşayan 77 yaşındaki Behiye ve 93 yaşındaki İsmail Sönmez çifti, öldüklerinde cenaze işlemlerinde kullanılması için biriktirdikleri 50 bin TL'yi depremzedeler için bağışladı.
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