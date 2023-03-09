09 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yaşlı çift depremzedeler için 'kefen parası'nı bağışladı: Vatandaşlar için, hükümet için yardımda bulundum
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketi Türkiye’yi sarstı. Yaşanan dehşetin ardından devlet ve millet el ele yaraları sarmaya başladı. Çankırı'da yaşayan 77 yaşındaki Behiye ve 93 yaşındaki İsmail Sönmez çifti, öldüklerinde cenaze işlemlerinde kullanılması için biriktirdikleri 50 bin TL'yi depremzedeler için bağışladı.