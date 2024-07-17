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Yaşlı adama önce tokat attı! Ardından sopayla saldırdı

Yaşlı adama önce tokat attı! Ardından sopayla saldırdı

İHA
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Giriş: 17.07.2024 13:52
İzmir’in Torbalı ilçesinde, park ettiği aracından inerek önünü kestiği 70 yaşındaki yaşlı adama ilk olarak tokat atan, ardından ise elindeki sopayla defalarca vuran şahıs tutuklandı. Talihsiz adamın yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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