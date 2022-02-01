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Yaşlı adam Pitbull’dan kurtulmak için elbiselerini çıkardı

DHA
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Giriş: 01.02.2022 12:13
Güncelleme:01.02.2022 12:15
Arnavutköy'de Kazım Şahin (68) çay içmek için gittiği kahvehaneden çıkarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Montunu ısırmaya başlayan köpekten kurtulmak isteyen Şahin, üstündeki elbiseleri ve içindeki yeleği çıkarmak zorunda kaldı. Pitbull'un saldırdığı sırada çevredekilerin tepkisiz kalması da dikkat çekti. Yaşadığı dehşeti anlatan Şahin, "Montumu ısırmaya çalıştı, daha sonra üzerimdeki yeleğe davranınca ikisini de üzerimden çıkardım. Yelek ve mont olmasa beni ısıracaktı. Etraftakiler sadece izleyip kameraya çektiler, gelip yardım etmediler" dedi.
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