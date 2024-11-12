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Yaşlı adam evinin yolunu bulamadı! Yardımına polis ekipleri yetişti

Yaşlı adam evinin yolunu bulamadı! Yardımına polis ekipleri yetişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 21:39
Güncelleme:12.11.2024 21:39
Erzincan merkezde trafik denetimi gerçekleştiren trafik ekipleri, bisikletli yaşlı bir vatandaşın adresini bulmakta güçlük çektiğini ve yolunu kaybettiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı. Kimlik bilgileri üzerinden adresi tespit eden ekipler, yaşlı vatandaşı bisikleti ile ekip aracına alarak ikamet ettiği adresine güvenli bir şekilde ulaştırdı. Vatandaşın ailesi ise polis ekiplerine teşekkür ve dua etti. Ekiplerin vatandaşa yardım anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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