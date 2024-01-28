28 Ocak 2024, Pazar
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Yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu!
Çorum'un Alaca ilçesinde 82 yaşındaki yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Çapan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.