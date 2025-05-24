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Yaşlı adam evinde başından vurulmuş halde bulundu

Yaşlı adam evinde başından vurulmuş halde bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 21:52
Olay, saat 17.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Azerbaycan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Z.A.'nın (69) ikametinden silah sesi duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, yaşlı adamın başından tek kurşunla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucu olayın intihar olduğunu değerlendirirken, şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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Yaşlı adam evinde başından vurulmuş halde bulundu
Yaşlı adam evinde başından vurulmuş halde bulundu
Yaşlı adam evinde başından vurulmuş halde bulundu
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