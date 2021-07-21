21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Yaşlanma karşıtı Selenyum! Brezilya cevizi adeta gençleştiriyor
Selenyum, hücreleri koruyarak kanser, kalp hastalıkları ve daha birçok sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı oluyor. Peki günlük hayatta pek duymadığımız bu elementi en fazla içinde barındıran besinlerden biri olan Brezilya cevizinin faydaları neler? İşte tüm detaylar…