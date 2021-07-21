21 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yaşlanma karşıtı Selenyum! Brezilya cevizi adeta gençleştiriyor

Yaşlanma karşıtı Selenyum! Brezilya cevizi adeta gençleştiriyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.07.2021 17:07
Güncelleme:21.07.2021 17:08
Selenyum, hücreleri koruyarak kanser, kalp hastalıkları ve daha birçok sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı oluyor. Peki günlük hayatta pek duymadığımız bu elementi en fazla içinde barındıran besinlerden biri olan Brezilya cevizinin faydaları neler? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
9 Aracın karıştığı kaza kamerada
9 Aracın karıştığı kaza kamerada
Kurban Bayramı'nda su isyanı
Kurban Bayramı'nda su isyanı
Görenleri şoke etti! Etler bozulmasın diye...
Görenleri şoke etti! Etler bozulmasın diye...
100 yılın paydası 1955
100 yılın paydası 1955
Gençlik reçetesi! Peki faydaları neler?
Gençlik reçetesi! Peki faydaları neler?
Kurban etleri için kurduğu düzenek görenleri şoke etti!
Kurban etleri için kurduğu düzenek görenleri şoke etti!
Milyonları göçe zorlayabilir
Milyonları göçe zorlayabilir
İstanbullular o plaja akın etti
İstanbullular o plaja akın etti
Listelerin vazgeçilmez! Her derde deva
Listelerin vazgeçilmez! Her derde deva
Akıntı varsa ne yapmalı?
Akıntı varsa ne yapmalı?
TIR garajında yangın! Ekipler alarmda
TIR garajında yangın! Ekipler alarmda
İstilacı su sümbülü tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı
İstilacı "su sümbülü" tehlikesi! Yüzeyi tamamen kapladı
Daha Fazla Video Göster