Yaşıyla ilgili endişelere şaka yollu gönderme! Ekibinden 30 milyon dolarlık kampanya

Amerika Birleşik Devletleri'nde kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri yaklaşırken adayların kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Yaş ve sağlık sorunlarıyla sıkça gündeme gelen Amerikan Başkanı Joe Biden, yeni reklam filminde "Genç, enerjik ve yakışıklıyım" diyerek göndermede bulundu.

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