Yaşayan İstanbul: Yeniköy! Mahalle kültürü korunuyor

İstanbul’un en güzel semtlerinden bir olan Yeniköy’ü mercek altına aldı A Haber… Mahalle kültürünün hala korunduğu ve varlığını sürdürdüğü Yeniköy, adeta İstanbul’un yaşayan hafızası. Arkadaşlığın, hoşgörünün ve samimiyetin merkezi olan Yeniköy, İstanbul’da yaşayanların İstanbul içindeki yazlık yeri. Buraya sonradan gelenler bile kimliğini burayla özdeşleştirebiliyor. Hangi dine mensup olduğunuzun ya da hangi dili konuştuğunuzun hiç biri önemi yok. Tek gerçek Yeniköy’ü yaşamak…