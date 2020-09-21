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Yaşayan İstanbul: Sirkeci

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Giriş: 21.09.2020 14:01
İstanbul’un en güzel ve tarihi semtlerinden biri Sirkeci… Osmanlı İmparatorluğu döneminde uzun yıllar devletin yönetildiği bir merkez oldu. İşte İstanbul’un en önemli semtlerinden biri olan kültürün ve tarihin beşiği Sirkeci… İstanbul'un en güzel ve tarihi semtlerinden biri Sirkeci… Osmanlı İmparatorluğu döneminde uzun yıllar devletin yönetildiği bir merkez oldu. İşte İstanbul'un en önemli semtlerinden biri olan kültürün ve tarihin beşiği Sirkeci…
Yaşayan İstanbul: Sirkeci
Yaşayan İstanbul: Sirkeci
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