Yaşayan İstanbul: Sirkeci

İstanbul’un en güzel ve tarihi semtlerinden biri Sirkeci… Osmanlı İmparatorluğu döneminde uzun yıllar devletin yönetildiği bir merkez oldu. İşte İstanbul’un en önemli semtlerinden biri olan kültürün ve tarihin beşiği Sirkeci… İstanbul'un en güzel ve tarihi semtlerinden biri Sirkeci… Osmanlı İmparatorluğu döneminde uzun yıllar devletin yönetildiği bir merkez oldu. İşte İstanbul'un en önemli semtlerinden biri olan kültürün ve tarihin beşiği Sirkeci…