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Yaşar Okuyan vefat etti | Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan kimdir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.12.2023 08:34
Güncelleme:26.12.2023 08:34
Son dakika haberine göre Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! YAŞAR OKUYAN HAYATINI KAYBETTİ!

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Yaşar Okuyan vefat etti
Yaşar Okuyan vefat etti
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