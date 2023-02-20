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Yaşama tutunanların hikayesi

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Giriş: 20.02.2023 09:42
Dehşetin en yakın tanıkları... Günlerce enkaz altında kalıp hayata tekrar tutunanlar kabus dolu o anları anlattı. İşte o mucize kurtuluşların hikayesi...
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Yaşama tutunanların hikayesi
Yaşama tutunanların hikayesi
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