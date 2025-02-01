Yaşama Tutunan Patiler Derneği için fesih kararı! 18 milyon vurgun yapılmış

Ankara'da sokak hayvanları üzerinden kurdukları düzen ortaya çıkan Buket Özgünlü ve aile üyelerinin yer aldığı yaşama tutunan patiler derneği feshediliyor. 18 milyon lirayı aşkın paranın aklandığı dernek yönetimine el konulurken bağış paraları başka bir yardım derneğine devredilecek.

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