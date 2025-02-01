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Yaşama Tutunan Patiler Derneği için fesih kararı! 18 milyon vurgun yapılmış

Yaşama Tutunan Patiler Derneği için fesih kararı! 18 milyon vurgun yapılmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 01.02.2025 09:26
Ankara'da sokak hayvanları üzerinden kurdukları düzen ortaya çıkan Buket Özgünlü ve aile üyelerinin yer aldığı yaşama tutunan patiler derneği feshediliyor. 18 milyon lirayı aşkın paranın aklandığı dernek yönetimine el konulurken bağış paraları başka bir yardım derneğine devredilecek.
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Yaşama Tutunan Patiler Derneği için fesih kararı! 18 milyon vurgun yapılmış
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