28 Temmuz 2024, Pazar
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Yasak saatte kendisine içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
Ankara'nın Sincan ilçesinde uyuşturucu kullandığı öne sürülen Mete Atak, saat 22.00'den sonra kendisine içki satmayan tekel bayi işletmecisi Ümit Kaya'yı (37) 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşi Kazım Kaya'yı yaraladı.