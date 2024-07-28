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Yasak saatte kendisine içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı

Yasak saatte kendisine içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı

DHA
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Giriş: 28.07.2024 17:55
Ankara'nın Sincan ilçesinde uyuşturucu kullandığı öne sürülen Mete Atak, saat 22.00'den sonra kendisine içki satmayan tekel bayi işletmecisi Ümit Kaya'yı (37) 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kardeşi Kazım Kaya'yı yaraladı.
Kendisine içki satmayan işletmeciyi öldürdü
Kendisine içki satmayan işletmeciyi öldürdü
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