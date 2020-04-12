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12.04.2020

Yasağa rağmen sokağa çıkanların paniği kamerada |Video

Kocaeli'nde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bir grup 20 yaş altı genç yasağı ihlal etti. Doğal gaz firmasına ait aracı polis zanneden gençler arkalarına bile bakmadan kaçtı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

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