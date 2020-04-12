Yasağa rağmen sokağa çıkanların paniği kamerada |Video

Kocaeli'nde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bir grup 20 yaş altı genç yasağı ihlal etti. Doğal gaz firmasına ait aracı polis zanneden gençler arkalarına bile bakmadan kaçtı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.