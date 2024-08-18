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Yasağa rağmen denize giren kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Yasağa rağmen denize giren kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 16:31
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren bir kişi, boğulmaktan son anda kurtarıldı.
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