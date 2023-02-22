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Yaşadığı DEPREM korkusuyla SIĞINAK yaptı! Dışarıdan bakıldığında TV ünitesi ama...

A Haber
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Giriş: 22.02.2023 10:04
30 Ekim 2020'de gerçekleşen 6,6'lık depremin etkili olduğu Bornova'da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, depremde sığınak görevi görecek bir kabin üretti. İçerisinde günlerce ihtiyaçları karşılayacak kabin 66 tona kadar dayanabiliyor.
Deprem korkusuyla öyle bir şey yaptı ki... DEPREM KORKUSUYLA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...

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