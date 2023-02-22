Yaşadığı DEPREM korkusuyla SIĞINAK yaptı! Dışarıdan bakıldığında TV ünitesi ama...

30 Ekim 2020'de gerçekleşen 6,6'lık depremin etkili olduğu Bornova'da yaşayan 2 çocuk ve 5 torun sahibi emekli elektrik teknisyeni Mustafa Tozan, depremde sığınak görevi görecek bir kabin üretti. İçerisinde günlerce ihtiyaçları karşılayacak kabin 66 tona kadar dayanabiliyor.

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