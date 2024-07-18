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Yaşadığı daireyi ateşe verdi, linçten polis kurtardı!

Yaşadığı daireyi ateşe verdi, linçten polis kurtardı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 01:14
Güncelleme:18.07.2024 01:14
Antalya’da oturduğu apartmanın 5. katındaki dairesini yakarak intihar etmek isteyen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İkna edilen şahsı ambulansa alındığı sırada öfkeli komşuları tarafından linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.
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Yaşadığı daireyi ateşe verdi, linçten polis kurtardı!
Yaşadığı daireyi ateşe verdi, linçten polis kurtardı!
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