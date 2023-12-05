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Yasa dışı bahis operasyonu! Operasyonun düğmesine böyle basıldı

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Giriş: 05.12.2023 09:08
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülke genelinde yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında da idari işlem yapıldığını bildirdi..
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