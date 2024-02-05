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Yarıyıl tatili bitti okullar açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 09:22
Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, sona erdi. Milyonlarca öğrenciler bugün yeniden ders başı yaptı.
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