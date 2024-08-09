Yarısı bizden kampanyasında süre sınırı kalktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm sürecine destek vermesi için başlatılan yarısı bizden kampanyasında yeni aşamaya geçildiğini duyurdu. Buna göre artık başvurularda tarih kısıtlaması olmayacak. Detayları Esra Akyürek aktardı.