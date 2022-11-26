Yarın ölecek olsan son gününü nasıl geçirirdin?

Hayat uzun bir yol... Ömrümüz bazen neşeli bazen ise zor ve sıkıntılı geçiyor. Mutlak değişmeyen şey ise şüphesiz ölüm. Peki yarın öleceğinizi bilseydiniz son gününüzü nasıl geçirirdiniz? Kime ne derdiniz? İşte sokaktaki yanıtlar...

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