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Yarın ölecek olsan son gününü nasıl geçirirdin?

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Giriş: 26.11.2022 14:16
Hayat uzun bir yol... Ömrümüz bazen neşeli bazen ise zor ve sıkıntılı geçiyor. Mutlak değişmeyen şey ise şüphesiz ölüm. Peki yarın öleceğinizi bilseydiniz son gününüzü nasıl geçirirdiniz? Kime ne derdiniz? İşte sokaktaki yanıtlar...
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Yarın ölecek olsan son gününü nasıl geçirirdin?
Yarın ölecek olsan son gününü nasıl geçirirdin?
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