07 Haziran 2022, Salı
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Yarım saatlik yağış Ankara'yı felç etti! Yollar göle döndü
Ankara'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yollardaki rögar ve mazgallar yeteri kadar temizlenmeyince, cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar ve dükkanlar sular altında kaldı. Sürücüler araçlarının üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçar aktardı.