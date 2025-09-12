Yarım saat ara ile aynı caddede bıçaklı kavga:1 yaralı

Olay, Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya döndü.Kavgada bir kişi aldığı bıçaklı darbesiyle yaralandı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

