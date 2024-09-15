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Yarım asırdır antika eşyalara ve hatıralara hayat veriyor

Yarım asırdır antika eşyalara ve hatıralara hayat veriyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 12:02
Gaziantep'te yarım asırdır ömrünü antika eşyaların restorasyon ve tamiratına adayan Ahmet Zihni Marangozoğlu, tarihi eserlere ve hatıralara hayat veriyor.
Yarım asırdır antika eşyalara hayat veriyor
Yarım asırdır antika eşyalara hayat veriyor
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