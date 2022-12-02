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Yarım asır sonra ailesini buldu! ABD’de 51 yıl sonra gelen kavuşma hikayesi

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Giriş: 02.12.2022 11:01
Güncelleme:02.12.2022 11:02
ABD'nin Teksas eyaletinde 2 yaşındayken bakıcısı tarafından kaçırılan Melissa Highsmith, 51 yıl sonra ailesine kavuştu. Bugüne kadar kaçırıldığını bilmeyen adlı Melissa Highsmith'in, ailesinin evine 10 dakikalık mesafede yaşadığı ortaya çıktı.
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