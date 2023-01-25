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Yarı yıl tatilinde buz patenine yoğun ilgi! Çocuklar doyasıya eğlendi

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 16:21
Yarıyıl tatili başladı. Çocuklar tatilin ilk haftasında aileleriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Onlardan biri de buz pateni. Öğrenciler, Zeytinburnu'nda yer alan buz adasına yarı yıl tatilinde yoğun ilgi gösteriyor.
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Yarı yıl tatilinde buz patenine yoğun ilgi!
Yarı yıl tatilinde buz patenine yoğun ilgi!
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