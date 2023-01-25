Yarı yıl tatilinde buz patenine yoğun ilgi! Çocuklar doyasıya eğlendi

Yarıyıl tatili başladı. Çocuklar tatilin ilk haftasında aileleriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyor. Onlardan biri de buz pateni. Öğrenciler, Zeytinburnu'nda yer alan buz adasına yarı yıl tatilinde yoğun ilgi gösteriyor.

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