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Yargıtay’dan ilginç Adana sıcağı kararı! Yetkili servise açtığı davayı kaybetti

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Giriş: 10.05.2022 15:46
Adana'da bir kişi, otomobili seyir halinde alev alınca mağdur olduğunu gerekçesiyle olayı yargıya taşıdı. Aracın tüm bakımlarını da yetkili serviste yapmıştı ancak Yargıtay, Adana'da hava sıcaklığının çok fazla olduğuna dikkati çekti, otomobilin yanmasının normal olduğuna karar verdi.
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