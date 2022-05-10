10 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yargıtay’dan ilginç Adana sıcağı kararı! Yetkili servise açtığı davayı kaybetti
Adana'da bir kişi, otomobili seyir halinde alev alınca mağdur olduğunu gerekçesiyle olayı yargıya taşıdı. Aracın tüm bakımlarını da yetkili serviste yapmıştı ancak Yargıtay, Adana'da hava sıcaklığının çok fazla olduğuna dikkati çekti, otomobilin yanmasının normal olduğuna karar verdi.