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06.10.2019

Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'gelin-kaynana' kararı

Yargıtay’dan evlilik hayatını ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar geldi. Yeni evlenen bir gelin, kayınvalidesiyle birlikte oturmaktan şikayetçiydi ve boşanma davası açtı. Yargıtay gelini haklı buldu. Kayınvalide ile zorla aynı evde ikamet ettirmek hem boşanma hem de manevi tazminat sebebi sayıldı.

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Ali Ali

Yakinda birizini bana laf atti diye öldürüpde Mahkemeye Tazminat davasi acilirsa hic sasmam

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 07.10.2019 04:35
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