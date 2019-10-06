Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'gelin-kaynana' kararı

Yargıtay’dan evlilik hayatını ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar geldi. Yeni evlenen bir gelin, kayınvalidesiyle birlikte oturmaktan şikayetçiydi ve boşanma davası açtı. Yargıtay gelini haklı buldu. Kayınvalide ile zorla aynı evde ikamet ettirmek hem boşanma hem de manevi tazminat sebebi sayıldı.