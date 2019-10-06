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06.10.2019
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'gelin-kaynana' kararı
Yargıtay’dan evlilik hayatını ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar geldi. Yeni evlenen bir gelin, kayınvalidesiyle birlikte oturmaktan şikayetçiydi ve boşanma davası açtı. Yargıtay gelini haklı buldu. Kayınvalide ile zorla aynı evde ikamet ettirmek hem boşanma hem de manevi tazminat sebebi sayıldı.
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Yakinda birizini bana laf atti diye öldürüpde Mahkemeye Tazminat davasi acilirsa hic sasmam
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