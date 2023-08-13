Yargıtay’dan emsal karı-koca kararı! Sosyal ortamlarda yanında olmamak boşanma nedeni

Yargıtay'dan erkekleri üzen bir karar geldi. Eşini aile toplantısı, düğün ve sosyal ortamlarda yalnız bırakan koca kusurlu bulundu ve kocanın manevi tazminat ödemesine karar verildi.

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