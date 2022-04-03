03 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yargıtay'dan emsal karar! Eve geç gitmek hem boşanma hem tazminat sebebi sayıldı
Yargıtay, eve geç saatlerde gelen, ev ile ilgilenmeyen ve evinin ihtiyaçlarını karşılamayan kocayı tam kusurlu buldu. Yüksek Mahkeme, rahatsızlanan eşini hastaneye de götürmeyen kocanın manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.