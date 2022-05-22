22 Mayıs 2022, Pazar
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Yargıtay’dan emsal karar! Banka faiziyle ödeme yapacak
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, İsviçre'den kardeşine gönderdiği 15 bin lirayı, sahte pasaport ibraz eden kişiye veren bankayı kusurlu buldu. Vatandaşlık numarası içeren kimlik kartı sorgulamadığı gerekçesiyle banka parayı, faiziyle geri ödeyecek.