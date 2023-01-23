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Yargıtay’dan çalışmayan eşe kötü haber! “Kocanın tembellik yapması” boşanma sebebi

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 11:11
Yargıtay'dan çalışmayan eşe kötü haber geldi. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yüksek Mahkeme, eşinin tembellik yapıp çalışmamasını boşanma sebebi saydı. Emsal nitelikteki o kararın ayrıntıları.
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