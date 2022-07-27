27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Yargıtay'a göre bu söz boşanma nedeni
Yargıtay boşanma sebeplerine bir yenisini daha ekledi. Eşine, "On tane kadın bulurum ama bir tane ana bulamam" diyen adamı ağır kusurlu buldu. Yargıtay, bu söze maruz kalan kadının manevi tazminat alması gerektiğine de hükmetti.