27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yargıtay'a göre bu söz boşanma nedeni

Yargıtay'a göre bu söz boşanma nedeni

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2022 14:06
Yargıtay boşanma sebeplerine bir yenisini daha ekledi. Eşine, "On tane kadın bulurum ama bir tane ana bulamam" diyen adamı ağır kusurlu buldu. Yargıtay, bu söze maruz kalan kadının manevi tazminat alması gerektiğine de hükmetti.
Yargıtay’a göre bu söz boşanma nedeni
Yargıtay'a göre bu söz boşanma nedeni
Şehit babası söylediği türküyle yürek yaktı
Şehit babası söylediği türküyle yürek yaktı
İzmir Seferihisar’da orman yangını
İzmir Seferihisar'da orman yangını
Sultangazi’de tekme tokat kavga kamerada!
Sultangazi'de tekme tokat kavga kamerada!
KYK lojmanlarında korkutan yangın!
KYK lojmanlarında korkutan yangın!
Beyoğlu’nda olaylı gece! Önce vurdular sonra...
Beyoğlu'nda olaylı gece! Önce vurdular sonra...
Otoparktakilere kurşun yağdırdı! Bekçi öldü
Otoparktakilere kurşun yağdırdı! Bekçi öldü
İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar o anlar kamerada!
İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar o anlar kamerada!
Çığlık çığlığa kaçacak yer aradılar!
Çığlık çığlığa kaçacak yer aradılar!
Çifte cinayette kan donduran detay!
Çifte cinayette kan donduran detay!
Çifte cinayette kan donduran detay!
Çifte cinayette kan donduran detay!
Mohamed Hadid ile Özgür Ozan’ın benzerliği şaşırttı
Mohamed Hadid ile Özgür Ozan'ın benzerliği şaşırttı
Daha Fazla Video Göster