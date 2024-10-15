Yaren’in okul yolu çilesi

Doğuştan bedensel engelli olan 17 yaşındaki Yaren Ömerustaoğlu derslerinde oldukça başarılı bir öğrenci. Ama Yaren ve ailesinin çok büyük bir problemi var. Okula gidemiyor. Okul servisleri Yaren'i araçlarına kabul etmiyor. Toplu taşıma araçları da çoğu zaman genç kızı görmezden geliyor. Yaren'in 5 kilometrelik okul yolu da çileye dönüşüyor.

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