02 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yardımına koştuğu bebeğin süt annesi oldu! Büşra hemşire o anları A Habere anlattı
İstanbul'da terk edilmiş bebek vakasına giden acil tıp teknikeri Büşra Durmaz bebeğin süt annesi oldu. Yaşanan o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Büşra hemşire duygularını A Haber’e anlattı.