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Yardımına koştuğu bebeğin süt annesi oldu! Büşra hemşire o anları A Habere anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 02.04.2022 18:40
İstanbul'da terk edilmiş bebek vakasına giden acil tıp teknikeri Büşra Durmaz bebeğin süt annesi oldu. Yaşanan o anları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Büşra hemşire duygularını A Haber’e anlattı.
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