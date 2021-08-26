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Yardım vaadiyle üye yaptılar! CHP'li vekiller söz verdi ama tutmadı

A Haber
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Giriş: 26.08.2021 14:25
CHP'li adana milletvekilleri tek başına yaşayan yüzde 64 engelli Durmuş Avcı'ya yıkılmak üzere olan evini tamir için söz verdi. Yardım için CHP'ye üye olma şartı da koyan vekiller üç yıldır tek bir yardımda dahi bulunmadı.

Yardım vaadiyle CHP'ye üye yaptılar ama sözlerini tutmadılar. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Doğanalanı Mahallesi'nde tek başına yaşayan Durmuş Avcı %64 oranında engelli.

CHP'li milletvekilleri engelli adama vermiş oldukları sözü yerine getirmedi 3 yıldan bu yana CHP'li milletvekillerini arayan engelli adam artık CHP'den umudunu kestiğini anlattı.

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