Yardım vaadiyle depremzedeleri dolandırdılar!

Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen 6 aile kendilerine kalmak için geçici bir baraka buldu. Soğuk olduğu için konteyner almak istediler. Sosyal medyada buldukları ilanla iletişime geçtiler. O kişiler yardım vaadiyle zaten hayatları yıkılan depremzedelerin ümitlerini de yıktılar.