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Yardım vaadiyle depremzedeleri dolandırdılar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2023 12:11
Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen 6 aile kendilerine kalmak için geçici bir baraka buldu. Soğuk olduğu için konteyner almak istediler. Sosyal medyada buldukları ilanla iletişime geçtiler. O kişiler yardım vaadiyle zaten hayatları yıkılan depremzedelerin ümitlerini de yıktılar.
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