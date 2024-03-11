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Yardım çadırından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı!

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Giriş: 11.03.2024 20:12
KAYSERİ’de Filistinlilere yönelik kurulan yardımlaşma ve dayanışma çadırından hırsızlık yapan şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yardım çadırında hırsızlık yapan tutuklandı!
Yardım çadırında hırsızlık yapan tutuklandı!
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