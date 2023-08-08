08 Ağustos 2023, Salı
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Yararlarını duyan ona süper meyve diyor! Birçok hastalığa deva: Aronya
Amerika ve Avrupa'dan sonra 2020 yılında Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi yapılarak olumlu sonuç alınan süper meyve aronya, Tekirdağ'da da boy göstermeye başladı. Faydaları saymakla bitmeyen süper meyve, birçok hastalığa da iyi geliyor.