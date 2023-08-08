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Yararlarını duyan ona süper meyve diyor! Birçok hastalığa deva: Aronya

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Giriş: 08.08.2023 12:33
Amerika ve Avrupa'dan sonra 2020 yılında Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi yapılarak olumlu sonuç alınan süper meyve aronya, Tekirdağ'da da boy göstermeye başladı. Faydaları saymakla bitmeyen süper meyve, birçok hastalığa da iyi geliyor.
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